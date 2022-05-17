Хендерсон: после выигрыша трофея вы понимаете, что самое главное — это путешествие

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о желании выступать за английский клуб.

«Мне очень повезло играть в этой команде, повезло быть частью клуба. Я постоянно думаю об этом, максимально сосредоточен на игре. За последние несколько лет мы добились успеха и выиграли очень много трофеев, но я думаю, вы знаете, что самое главное — это путешествие до матча, особенно когда вы выигрываете значимые турниры. Выигрыш трофея — это невероятный момент. Но после победы вы понимаете, что самое главное — это путешествие и удовольствие от поездки», — цитирует игрока Sky Sports.



Хендерсон стал первым капитаном в истории команды, которому удалось выиграть с клубом сразу шесть разных трофеев.