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«Хоффенхайм» уволил Себастьяна Хёнеса с поста главного тренера

«Хоффенхайм» уволил Себастьяна Хёнеса с поста главного тренера
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Главный тренер «Хоффенхайма» Себастьян Хёнес покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Контракт специалиста с «деревенскими» действовал до лета 2023 года. На посту главного тренера «Хоффенхайма» Хёнес сменил Альфреда Шрёдера, который был уволен летом 2020 года.

40-летний Себастьян Хёнес является сыном экс-игрока сборной Германии и бывшего вице-президента «Герты» Дитера Хёнеса, а также племянником бывшего президента «Баварии» Ули Хёнеса. До «Хоффенхайма» Себастьян тренировал «Баварию II», которая под его эгидой стала победителем третьего по силе немецкого дивизиона.

«Хоффенхайм» в завершившемся сезоне финишировал на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

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