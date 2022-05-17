«Хоффенхайм» уволил Себастьяна Хёнеса с поста главного тренера
Поделиться
Главный тренер «Хоффенхайма» Себастьян Хёнес покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Контракт специалиста с «деревенскими» действовал до лета 2023 года. На посту главного тренера «Хоффенхайма» Хёнес сменил Альфреда Шрёдера, который был уволен летом 2020 года.
40-летний Себастьян Хёнес является сыном экс-игрока сборной Германии и бывшего вице-президента «Герты» Дитера Хёнеса, а также племянником бывшего президента «Баварии» Ули Хёнеса. До «Хоффенхайма» Себастьян тренировал «Баварию II», которая под его эгидой стала победителем третьего по силе немецкого дивизиона.
«Хоффенхайм» в завершившемся сезоне финишировал на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.
Комментарии
- 17 мая 2022
-
23:47
-
23:39
-
23:30
-
22:59
-
22:59
-
22:51
-
22:42
-
22:25
-
22:11
-
21:56
-
21:49
-
21:38
-
21:28
-
21:23
-
20:54
-
20:52
-
20:40
-
20:21
-
20:16
-
20:14
-
19:57
-
19:55
-
19:48
-
19:30
-
19:29
-
19:21
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:17
-
18:17
-
18:15
-
18:07
Партнерский контент