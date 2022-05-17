Глава «Барселоны» — о Мбаппе: никогда бы не подписали игрока, который хочет € 50 млн в год

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в каталонский клуб.



«Мы бы никогда не подумали о трансфере игрока, который просит зарплату в размере € 50 млн за сезон», — приводит слова Лапорты Catalunya Radio.



Напомним, в нынешнем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.

«Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера – 2021/2022. 37-й тур

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.