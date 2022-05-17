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Президент Сенегала поддержал Гейе, отказавшегося играть за «ПСЖ» в форме с ЛГБТ-символикой

Президент Сенегала поддержал Гейе, отказавшегося играть за «ПСЖ» в форме с ЛГБТ-символикой
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Президент Сенегала Маки Салл вступился за сенегальского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Идриссу Гейе, отказавшегося поддержать ЛГБТ-сообщество.

Напомним, футболист отказался играть в футболке с радужным номером в матче французской Лиги 1 с «Монпелье» (4:0). Игроки «ПСЖ» выступали в специальной форме в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией, который отмечается 17 мая.

«Я поддерживаю Идриссу Гейе. Нужно уважать религиозные убеждения человека», — написал Салл на своей странице в социальных сетях.

Чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ», вернувший себе это звание за несколько туров до окончания турнира. Второе место с 68 очками в 37 матчах занимает «Монако», опережающий набравший столько же очков «Марсель» за счёт лучшей разницы голов.

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