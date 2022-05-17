Тренер «Рейнджерс» ван Бронкхорст: в финале с «Айнтрахтом» будет обычный матч
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Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Айнтрахтом».
«Победа будет значить для меня очень многое. Здорово, что мы можем выиграть второй европейский трофей в истории «Рейнджерс», это очень мотивирует нас. Логично, что такому матчу уделяется много внимания, ведь в нём можно завоевать трофей. Мы должны концентрироваться на своей игре. В целом же это будет обычный матч: на поле по-прежнему 11 на 11», — цитирует ван Бронкхорста пресс-служба УЕФА.
5 мая были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2021/2022. В финальном матче встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
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