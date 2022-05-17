«Ливерпуль» — единственный клуб в АПЛ, не проигравший ни одного матча в 2022 году

«Ливерпуль» не проиграл ни одного домашнего матча в английской Премьер-лиге в 2022 году. Об этом сообщает Opta.

Мерсисайдский клуб — единственный коллектив с таким достижением внутри лиги в этом календарном году. Подопечные Юргена Клоппа одержали 15 побед и трижды сыграли вничью.

«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (40) находится на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).

Сегодня в матче 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.