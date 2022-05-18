Хендерсон — о борьбе за титул АПЛ: надеемся, «Астон Вилла» окажет «Ливерпулю» услугу

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1) поделился мнением о борьбе за чемпионство.



«Бороться с «Манчестер Сити» всегда тяжело — они никогда не теряют очки. Время от времени некоторые из нас смотрят их матчи. Смотреть, как играют «горожане», никогда не бывает приятно для нас, хочется переключить на детский канал. Нужно отдать «Манчестер Сити» должное.



Когда всё решается в последнем туре, сконцентрироваться на игре сложно. Но мы извлекли урок из того опыта, который приобрели три года назад. Мы сконцентрируемся на том, что должны сделать, и надеемся, что «Астон Вилла» окажет нам услугу», — приводит слова Хендерсона BBC.



«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (40) находится на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).

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