Нападающий «Аталанты» Мурьель выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена

Нападающий «Аталанты» Луис Мурьель не поможет своей команде в оставшихся матчах. Об этом сообщает Football Italia.



По информации источника, у 31-летнего форварда выявили повреждение связки левого колена. По предварительным прогнозам, колумбиец пропустит несколько недель.

Соглашение Мурьеля с «Аталантой» истекает в июне 2023 года. Рыночная стоимость колумбийца оценивается порталом Transfermarkt в € 22 млн. Нападающий выступает за «Аталанту» с 2019 года, перейдя из испанской «Севильи».



В текущем сезоне Мурьель сыграл за клуб из Бергамо в 39 матчах во всех турнирах, забив 18 голов, а также отдав восемь голевых передач.



После 37 матчей «Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 59 очков. «Ювентус» (70) находится на четвёртой позиции.