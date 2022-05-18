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Юрген Клопп: чемпионство «Ливерпуля» возможно, но маловероятно. Этого достаточно

Юрген Клопп: чемпионство «Ливерпуля» возможно, но маловероятно. Этого достаточно
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1) поделился мнением о борьбе за чемпионство.

«Конечно, титул возможен, но маловероятен, потому что «Манчестер Сити» играет дома с «Астон Виллой», у которой в четверг матч с «Бёрнли». Но это футбол. Мы должны выиграть свой матч, а «Астон Вилла» должна отобрать очки у «горожан», чтобы мы стали чемпионами. Всё возможно, но маловероятно. Этого достаточно», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (40) находится на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).

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