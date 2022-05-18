Тевес заметил разницу в игре Месси за «ПСЖ» и сборную Аргентины

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес высказался об игре Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен» и национальную команду.



«Это один человек, когда он в «ПСЖ», и совершенно другой, когда приезжает в сборную. В национальной команде он более счастлив, чем в парижском клубе», — цитирует Тевеса El Nueve.



Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В текущем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что приход Месси в «ПСЖ» привёл к увеличению доходов клуба от продажи атрибутики на 40%, что эквивалентно примерно € 60 млн. Общий доход французского клуба в сезоне-2021/2022 превысил € 700 млн.