Тевес заметил разницу в игре Месси за «ПСЖ» и сборную Аргентины
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Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес высказался об игре Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен» и национальную команду.
«Это один человек, когда он в «ПСЖ», и совершенно другой, когда приезжает в сборную. В национальной команде он более счастлив, чем в парижском клубе», — цитирует Тевеса El Nueve.
Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В текущем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что приход Месси в «ПСЖ» привёл к увеличению доходов клуба от продажи атрибутики на 40%, что эквивалентно примерно € 60 млн. Общий доход французского клуба в сезоне-2021/2022 превысил € 700 млн.
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