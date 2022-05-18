Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта высказался о возможном трансфере Левандовского в «Барселону»

Лапорта высказался о возможном трансфере Левандовского в «Барселону»
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере Роберта Левандовского из «Баварии».

«Перейдёт ли Левандовски в «Барселону»? Дайте менеджменту и техническому секретариату поработать. Я не хочу отвечать в деталях. Мы работаем, чтобы стать более конкурентоспособными, но это нелегко, учитывая нашу финансовую ситуацию. Мы работаем, чтобы наладить экономику клуба. После этого мы сможем осуществлять сделки.

Надеюсь, я могу сказать, что спустя год нашей работы мы улучшили ситуацию. Если мы сможем улучшить финансовое положение, все трансферы, о которых мы думаем, будут осуществлены», — цитирует Лапорту AS.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет покинуть мюнхенский клуб. Контракт польского форварда с «Баварией» действует до 30 июня 2023 года.

Новость по теме
Тренер сборной Польши Михневич: хотел бы, чтобы Левандовски перешёл в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022