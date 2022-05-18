Тьяго Алькантара признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара признан лучшим игроком красных в апреле, сообщает официальный сайт клуба.
Испанец получил приз лучшему игроку месяца в «Ливерпуле» в первый раз в этом сезоне. Тьяго провёл 9 матчей за месяц, 7 раз он выходил в стартовом составе.
В текущем сезоне испанский полузащитник сыграл за «Ливерпуль» в 37 играх во всех турнирах, забив два гола, а также отдав четыре результативные передачи.
Напомним, 31-летний Алькантара перешёл в английскую команду из «Баварии» в 2020 году. Соглашение между Тьяго и «Ливерпулем» истекает летом 2024 года.
После 37 матчей красные занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 89 очков. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).
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