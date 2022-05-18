Сабалета — о Месси: ему нелегко далась смена клуба, ведь он всегда был в «Барселоне»

Бывший защитник сборной Аргентины Пабло Сабалета высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.

«Ему нелегко далась смена клуба, ведь он всегда был в «Барселоне». И вдруг из-за финансовых проблем клуба ему пришлось уйти. Они не смогли сохранить его, поэтому пришлось уходить в другую команду. «ПСЖ» – один из немногих клубов, способных позволить себе столь дорогого игрока. Но нужно полностью адаптироваться.

«ПСЖ» жестоко вылетел от «Реала». Это разочаровало фанатов, которые возлагали на игроков большие надежды. То, что они освистывают Лео, ранит мою душу. Они должны быть очень счастливы и ощущать величие момента, ведь в составе «ПСЖ» играет один из лучших игроков в мире», — цитирует Сабалету Infobae.

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В текущем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.