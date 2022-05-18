Болельщик «Ромы» объяснил кражу футболки из клубного магазина «эффектом Моуринью»

Поклонник итальянской «Ромы», укравший футболку клуба из официального клубного магазина в Риме, оправдал кражу весьма необычным способом, сообщает Football Italia.

Данный инцидент произошёл сразу после победы «Ромы» в полуфинале Лиги конференций над «Лестер Сити» (2:1 общ.). «Джаллоросси» вышли в свой первый европейский финал за 31 год, в Тиране им предстоит встретиться с нидерландским «Фейеноордом».

Фанат, который украл футболку из клубного магазина в центре Рима, оправдал свои действия, объяснив полиции: «Рома» под руководством Моуринью сводит меня с ума – мы в финале Лиги конференций. Я не мог устоять».



В отчёте сообщается, что работники магазина уведомили о краже полицию, которая впоследствии остановила 29-летнего мужчину, и майка была возвращена.

Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок.

Напомним, первый финал Лиги конференций пройдёт в Тиране (Албания) в среду, 25 мая. Жозе Моуринью может войти в историю как первый наставник, который смог выиграть все три еврокубковых трофея.