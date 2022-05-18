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Агент Бэйла: следующий шаг в карьере Гарета не связан с деньгами

Агент Бэйла: следующий шаг в карьере Гарета не связан с деньгами
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Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего «Реала» Гарета Бэйла, высказался о будущем игрока.

«Следующий шаг Гарета в карьере никак не связан с деньгами. Он связан с тем, чего хочет он сам. Мы с ним обсудим все вопросы после матчей сборной Уэльса в июне. Может ли он перейти в «Кардифф»? Посмотрим, как всё сложится. Пока что у нас нет предложений, но у варианта с «Кардиффом» много плюсов. Бэйл родом оттуда, его родственники живут там. С моей точки зрения это спорный вариант, но я сейчас выражаю своё мнение, а не мнение Гарета. Я ещё не обсуждал с ним этот вопрос», — цитирует Барнетта Wales Online.

Ранее стало известно, что Бэйл покинет мадридский «Реал». В нынешнем сезоне 32-летний валлийский футболист принял участие в пяти матчах испанской Примеры и забил один гол.

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