Агент Бэйла: следующий шаг в карьере Гарета не связан с деньгами

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего «Реала» Гарета Бэйла, высказался о будущем игрока.



«Следующий шаг Гарета в карьере никак не связан с деньгами. Он связан с тем, чего хочет он сам. Мы с ним обсудим все вопросы после матчей сборной Уэльса в июне. Может ли он перейти в «Кардифф»? Посмотрим, как всё сложится. Пока что у нас нет предложений, но у варианта с «Кардиффом» много плюсов. Бэйл родом оттуда, его родственники живут там. С моей точки зрения это спорный вариант, но я сейчас выражаю своё мнение, а не мнение Гарета. Я ещё не обсуждал с ним этот вопрос», — цитирует Барнетта Wales Online.

Ранее стало известно, что Бэйл покинет мадридский «Реал». В нынешнем сезоне 32-летний валлийский футболист принял участие в пяти матчах испанской Примеры и забил один гол.