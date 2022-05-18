Моуринью хочет видеть в «Роме» полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может продолжить карьеру в римской «Роме», сообщает Calciomercato.



По информации источника, в переходе серба заинтересован главный тренер «жёлто-красных» Жозе Моуринью. Он тренировал Матича во время своего пребывания в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Напомним, по окончании сезона-2021/2022 серб покинет английский клуб. Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» в 2017 году. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги и отдал четыре результативные передачи. С 2008 по 2019 год Матич вызывался в национальную команду Сербии.

Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник может перейти в туринский «Ювентус».