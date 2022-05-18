«Ман Сити» готов выложить € 36 млн за воспитанника «Барселоны», выступающего за «Брайтон»

«Манчестер Сити» намерен укрепить проблемную позицию левого крайнего защитника 23-летним испанским воспитанником «Барселоны» Марком Кукурельей, выступающим за «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщает Daily Mail.

Как отмечает источник, Гвардиола желает видеть в составе «голодных до побед» игроков и знакомый ему по академии каталонцев Кукурелья может стать идеальным кандидатом в соответствии с требованиями.

Хосеп нуждается в футболисте, приспособленном именно к игре в обороне с левого фланга, чтобы обеспечить баланс, а возраст и универсальность Марка, он также может играть на позиции крайнего полузащитника, убедили менеджера «Сити» в необходимости его приобретения, несмотря на значительную сумму в € 36 млн, требуемых «Брайтоном».

Самые яркие покеры в АПЛ.

Напомним, «Брайтон» приобрёл Кукурелью из «Хетафе» за € 18 млн в августе 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 38 матчах, в которых забил один мяч и совершил две результативные передачи.