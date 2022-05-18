Главный тренер «Саутгемптона» отреагировал на поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался о поражении от «Ливерпуля» (1:2) на домашнем поле в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня мы старались изо всех сил. Второй гол, который мы пропустили, был немного, но разочаровывающим. В тот момент не было необходимости пропускать. У «Ливерпуля» было не так много моментов во втором тайме, но вы можете видеть их качество.

У нас было идеальное начало матча, к чему и привёл первый гол. Это был прекрасный забитый мяч, открывший счёт в игре. В конце концов, они защищались немного глубоко, и у нас было несколько моментов, которые мы могли реализовать и во втором тайме. Их нелегко удивить, но мы старались изо всех сил», — приводит слова Хазенхюттля BBC.

Самые яркие покеры в АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (40) находится на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).