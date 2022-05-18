Главный тренер «Саутгемптона» отреагировал на поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался о поражении от «Ливерпуля» (1:2) на домашнем поле в матче 37-го тура чемпионата Англии.
«Сегодня мы старались изо всех сил. Второй гол, который мы пропустили, был немного, но разочаровывающим. В тот момент не было необходимости пропускать. У «Ливерпуля» было не так много моментов во втором тайме, но вы можете видеть их качество.
У нас было идеальное начало матча, к чему и привёл первый гол. Это был прекрасный забитый мяч, открывший счёт в игре. В конце концов, они защищались немного глубоко, и у нас было несколько моментов, которые мы могли реализовать и во втором тайме. Их нелегко удивить, но мы старались изо всех сил», — приводит слова Хазенхюттля BBC.
«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (40) находится на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).
- 18 мая 2022
-
05:41
-
05:22
-
04:46
-
04:38
-
04:01
-
03:47
-
03:37
-
03:12
-
02:59
-
02:38
-
02:34
-
02:11
-
01:49
-
01:28
-
01:21
-
00:49
-
00:48
-
00:42
-
00:31
-
00:15
-
00:13
-
00:02
- 17 мая 2022
-
23:58
-
23:54
-
23:47
-
23:39
-
23:30
-
22:59
-
22:59
-
22:51
-
22:42
-
22:25
-
22:11
-
21:56
-
21:49