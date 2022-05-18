Анхель Ди Мария хотел продлить контракт с «ПСЖ»
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Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария хотел продлить контракт с французским клубом, сообщает Le Parisien.
По информации источника, у аргентинца было желание остаться в клубе, он хотел воспользоваться опцией продления контракта ещё на год. Его всё устраивало во Франции.
Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере» сообщил, что игрок ведёт переговоры с туринским «Ювентусом». Тем не менее официальное соглашение между сторонами ещё не согласовано.
Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 92 гола и отдал 118 результативных передач.
Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».
Новость по темеGoal: хавбек «ПСЖ» Ди Мария подписал контракт с «Ювентусом»
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