Анхель Ди Мария хотел продлить контракт с «ПСЖ»

Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария хотел продлить контракт с французским клубом, сообщает Le Parisien.



По информации источника, у аргентинца было желание остаться в клубе, он хотел воспользоваться опцией продления контракта ещё на год. Его всё устраивало во Франции.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере» сообщил, что игрок ведёт переговоры с туринским «Ювентусом». Тем не менее официальное соглашение между сторонами ещё не согласовано.

Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 92 гола и отдал 118 результативных передач.



Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».