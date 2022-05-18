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Де Дзерби может возглавить «Болонью» перед началом сезона

Де Дзерби может возглавить «Болонью» перед началом сезона
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Руководство «Болоньи» хочет пригласить на пост главного тренера украинского «Шахтёра» Роберто де Дзерби, который в скором времени может покинуть команду.

Как сообщает ITASportPress, нынешний тренер итальянского клуба Синиша Михайлович может покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем. Де Дзерби готов занять его место, при зарплате не менее € 2 млн в год.

«Болонья» набрала в чемпионате Италии 43 очка и расположилась на 13-й позиции. Синиша Михайлович руководит клубом с 2019 года.

Напомним, в феврале наставник «горняков» и его штаб покинули Киев, но в апреле присоединились к команде на сборах в Турции.

Текущий сезон УПЛ отменён. На момент приостановки турнирную таблицу украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022 возглавлял донецкий «Шахтёр», набравший 47 очков в 18 матчах. На втором месте располагалось киевское «Динамо» (45). Замыкал тройку лидеров «Днепр-1», в активе которого 40 очков.

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