«Ювентус» нашёл замену Кьеллини

«Ювентус» рассматривает защитников «Арсенала и „Наполи“ на замену, завершающему карьеру, Джорджо Кьеллини.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает Габриэла из «Арсенала» и Калиду Кулибали из «Наполи».
Ранее 37-летний защитник «Ювентуса» и сборной Италии Кьеллини после поражения туринского клуба в финале Кубка Италии от «Интера» (2:4 д.в.) объявил об уходе из команды по завершении сезона.
Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал 9-кратным победителем чемпионата Италии, 5-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также стал чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.
Ранее Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии, который пройдёт на «Уэмбли» с Аргентиной.
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