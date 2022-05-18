«Барселона» определилась с суммой за Рафинью

«Барселона» определилась с суммой, которую готова заплатить за переход вингера «Лидс Юнайтед» Рафинью.



Как сообщает UOL, каталонский клуб предложил за 25-летнего бразильца € 55 млн и ещё € 10 млн в виде бонусов.



Рафинья может уйти при двух вариантах в контракте. Финальная стоимость футболиста будет зависеть от того, как клуб закончит сезон. € 75 млн в случае сохранения клубом места в Английской Премьер-лиге и € 25 млн, если «Лидс» вылетел в Чемпионшип по итогам сезона.



Бразилец выступает за «Лидс» с 2020 года. Предыдущим клубом игрока был французский «Ренн». В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28-и матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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