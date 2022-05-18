У Кьеллини один вариант продолжения карьеры — в МЛС

Защитник Джорджо Кьеллини, который покидает «Ювентус», склоняется к переходу в «Лос-Анджелес».



Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу, американский клуб предлагает защитнику контракт на полтора года. На данный момент это единственный конкретный вариант у 37-летнего итальянца в американской МЛС.



Трансфер Кьеллини также рассматривали такие клубы, как «Интер Майами» и «Торонто», но позже отпустили эту идею.

Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал 9-кратным победителем чемпионата Италии, 5-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также стал чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.



Ранее Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии, который пройдёт на «Уэмбли» с Аргентиной.

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