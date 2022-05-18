Чеферин рассказал о сообщении, которое прислал ему Моуринью после выхода «Ромы» в финал ЛК

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал об эмоциях главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после выхода его команды в финал Лиги конференций.
«Многие скептически относились к Лиге конференций. Но я должен признаться, что даже девушки не присылали мне столько смайликов сердечек, сколько прислал Моуринью после выхода «Ромы» в финал этого турнира. Жозе — человек, который живёт футболом и относится к нему очень эмоционально.
Он уже выиграл всё на клубном уровне. Теперь у Моуринью есть возможность стать первым в истории победителем Лиги конференций, это многое для него значит. Это отличная реклама турнира», — приводит слова Чеферина 24Ur.
Финальный матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» состоится 25 мая, на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 18 мая 2022
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