Чеферин рассказал о сообщении, которое прислал ему Моуринью после выхода «Ромы» в финал ЛК

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал об эмоциях главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после выхода его команды в финал Лиги конференций.

«Многие скептически относились к Лиге конференций. Но я должен признаться, что даже девушки не присылали мне столько смайликов сердечек, сколько прислал Моуринью после выхода «Ромы» в финал этого турнира. Жозе — человек, который живёт футболом и относится к нему очень эмоционально.

Он уже выиграл всё на клубном уровне. Теперь у Моуринью есть возможность стать первым в истории победителем Лиги конференций, это многое для него значит. Это отличная реклама турнира», — приводит слова Чеферина 24Ur.

Финальный матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» состоится 25 мая, на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.