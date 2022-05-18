«Валенсия» интересуется нападающим «Барселоны» Мартином Брейтуэйтом
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт входит в сферу интересов «Валенсии». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Хави не рассчитывает на форварда сборной Дании. Брейтуэйт будет рассматриваться как один из претендентов на продажу. Контрактное соглашение датского нападающего с «Барселоной» рассчитано до 2024 года.
В этом сезоне Мартин Брейтуэйт провёл за «Барселону» 5 матчей во всех турнирах. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего датского форварда в € 7,5 млн.
Напомним, что Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года. Трансфер футболиста из «Леганеса» обошёлся каталонскому клубу в € 18 млн.
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