Юрий Газинский сообщил, что покинет «Краснодар» по окончании сезона-2021/2022
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский сообщил, что покинет команду по окончании сезона-2021/2022.
«Я покидаю «Краснодар». Пока не занимался трудоустройством, после окончания чемпионата начнём», — приводит слова Газинского Metaratings.
Напомним, Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывается в национальную команду России.
«Краснодар» набрал 49 очков в 29 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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