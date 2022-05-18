Юрий Газинский сообщил, что покинет «Краснодар» по окончании сезона-2021/2022

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский сообщил, что покинет команду по окончании сезона-2021/2022.



«Я покидаю «Краснодар». Пока не занимался трудоустройством, после окончания чемпионата начнём», — приводит слова Газинского Metaratings.



Напомним, Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывается в национальную команду России.



«Краснодар» набрал 49 очков в 29 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».