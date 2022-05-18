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Арбитр Федотов: Амелин должен был показывать красную Семёнову в матче с «Крыльями»

Арбитр Федотов: Амелин должен был показывать красную Семёнову в матче с «Крыльями»
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Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:0).

«На 56-й минуте Амелин назначил 11-метровый удар и показал жёлтую карточку Семёнову. Его пригласили посмотреть момент на предмет прямой красной, но он решения не изменил — видимо, решил, что игрок слева мог вмешаться в эпизод. По делу же стоило показать прямую красную карточку, игрок гостей плохо пробил именно из-за задержки Семёнова. Оценка — 7,9», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

14 мая в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу домашней команды.

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