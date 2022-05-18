Гжегож Крыховяк попрощался с АЕКом

Полузащитник Гжегож Крыховяк попрощался с греческим АЕКом, за который выступал на ухода из «Краснодара».



«Только греческое гостеприимство прекраснее греческих памятников. Большое спасибо за фантастический приём, потрясающих болельщиков и прекрасно проведенное время в Греции. Я надеюсь, что мы встретимся снова», — написал Крыховяк в своих социальных сетях.



В России Крыховяк также выступал за «Локомотив». С железнодорожниками он выигрывал Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешёл летом прошлого года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате России.



Напомним, зимой «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами.

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