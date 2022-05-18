Этим летом в Лас-Вегасе может быть проведён товарищеский матч «Барселона» — «Реал»

«Барселона» сыграет товарищеский матч с мадридским «Реалом» летом 2022 года в рамках предсезонного турне обоих футбольных клубов. Встреча должна состояться в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает COPE.
Предсезонное турне «Барселоны» по США пройдет с 19 по 30 июля 2022 года. Сообщается, что сине-гранатовые также проведут товарищеские матчи с «Интер Майами» на домашнем стадионе американской команды, с туринским «Ювентусом» в Лос-Анджелесе и с «Нью-Йорк Ред Буллз» в Нью-Йорке.
Ожидается, что доходы каталонского клуба от турне составят около € 10 млн. «Барселона» совместно арендует стадион в матчах с мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом», прибыль от продажи билетов клубы разделят между собой.
О точной дате матча «Барселона» — «Реал» пока не сообщается.
- 18 мая 2022
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