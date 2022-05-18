Сакала: думал, стану лучшим в «Спартаке», буду стоить миллионы и миллионы

Нападающий «Рейнджерс» Фэшн Джуниор Сакала рассказал о периоде карьеры, проведённом в «Спартаке».



«Считаю, заслужил тогда хоть минимальную возможность. Ни одной не было. Невероятно! Причём я думал, что принесу клубу ещё больше пользы на уровне выше — спрогрессирую, стану сильнее — и в конечном счёте клуб выгодно продаст меня. Стану лучшим игроком «Спартака», буду стоить миллионы и миллионы. Президент явно надеялся на это — и я думал, что нужен ему.



Сам я так и рассуждал: доведут молодого африканца до основы, сделают большой бизнес. Или вот у них легенда из Африки, приносит клубу славу. Я думал об успехе Дрогба в «Челси» и думал, что могу повторить это, что от меня хотели того же.



К сожалению, получилось иначе. Сколько бы я ни забивал, я не был нужен главной команде», — цитирует Сакалу Sport24.