Роберт Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» до 2025 года

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, польский футболист согласовал условия личного контракта с каталонским клубом, который будет рассчитан до 2025 года. Теперь «Барселоне» предстоит договориться с «Баварией» об условиях трансфера, чтобы закрыть сделку.
Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.
«Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2021/2022. 37-й тур:
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