Сакала: Каррера был богом «Спартака», а я — как ребенок

Нападающий «Рейнджерс» Фэшн Джуниор Сакала поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере, при котором он выступал за московский клуб.
«Вскоре после перехода Каррера выпустил меня в товарищеском матче против «Црвены Звезды». Я думал: это мой шанс, теперь-то Каррера поверил в меня. Почему — не знаю. Он не знал, что я был лучшим во второй команде?
Поговорить с Каррерой один на один, спросить о его отношении ко мне возможности не было. Боялся: Массимо тогда был таким богом «Спартака», а я — как ребенок. Хотя весь штаб Гунько говорил мне, что я достоин места в основе. Опять-таки, не идти же им в Каррере и не просить за меня — я этого не ждал. Работал с усердием.
Летом 2018-го после индивидуальной тренировки я получил звонок от агента. Спросил: «Как дела?» Я пожаловался ему на свое положение и сказал, что провести так же еще один сезон будет уже чересчур: «Я показал себя, заслужил большего. Дайте мне хоть одну-две игры — пусть я даже и провалюсь, но хотя бы попробую. Но этого не случится, и я так больше не хочу», — цитирует Сакалу Sport24.
- 18 мая 2022
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