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Игрок «Айнтрахта» Хёуге поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Рейнджерс»

Игрок «Айнтрахта» Хёуге поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Рейнджерс»
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Норвежский полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Йенс Хёуге рассказал, чего ожидает от финального матча Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» из Глазго.

«У этой команды большой потенциал. Во второй половине сезона у нас были проблемы в Бундеслиге, но в Европе мы показали, что у нас очень сильная команда, которая может играть хорошо в самых важных играх. Победа над «Барселоной» придаёт большую уверенность и каждому футболисту, и команде в целом», — приводит слова Хёуге официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 18 мая. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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