Шамиль Газизов: даже 18 команд в РПЛ — ничтожно мало для России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.



«Конечно, удобно добираться на выездные матчи на клубном автобусе менее чем за час. У нас из 16 команд уже пять из Москвы. В России 15 городов-миллионников, семь из них не представлены в РПЛ, а ещё три (Нижний Новгород, Уфа и Казань) принято считать более хоккейными. В случае выхода «Торпедо» в высший дивизион и сохранения текущих 16 участников 40% клубов РПЛ будут представлять московский регион. Нигде в мире нет подобной картины.



Мы боремся за зрелище для одного города? Я уже не раз говорил о том, что Россия — это не только Москва, но и Кавказ, Сибирь, Урал, Дальний Восток и так далее. Многомиллионная армия болельщиков лишена возможности прийти на стадион, чтобы увидеть лучших футболистов страны в своём городе. По факту, для России даже 18 клубов в Премьер-лиге — это ничтожно мало. Наверное, их уже сегодня должно быть не менее 20», — цитирует Газизова Sport24.

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