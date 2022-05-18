Президент «Валенсии» может уйти в отставку после обнародования скандальных аудиозаписей

Президент испанского футбольного клуба «Валенсия» Анил Мурти может лишиться должности после скандала с опубликованием в СМИ аудиозаписей его угроз в адрес полузащитника команды Карлоса Солера. Об этом сообщает Golsmedia.

Ранее СМИ обнародовали аудиозаписи, на которых Мурти говорит об угрозе «натравить» прессу на полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера, если тот решит уйти из команды в качестве свободного агента. Кроме того, на записях руководитель «Валенсии» откровенно говорит о нынешней финансовой ситуации клуба, а также плохо отзывается о руководстве города.

По информации источника, именно отзывы президента «Валенсии» о местном муниципалитете могут стать главной причиной его отставки, так как клуб находится на стадии активных переговоров с мэрией по различным поводам, в том числе относительно завершения строительства нового стадиона.

Также на решение об увольнении функционера может повлиять его нежелание менять спортивного директора Анхеля Корону, чего добивается известный агент Жорже Мендеш. Португалец является близким другом владельца «Валенсии» Петера Лима и имеет рычаги давления на него. Ожидается, что сингапурский миллиардер примет решение о будущем президента клуба в ближайшее время.

За тур до конца сезона испанской Примеры «Валенсия» с 45 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.