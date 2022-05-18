«Зря паспорт дали». Широков — о возможном уходе Фернандеса из ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном уходе защитника Марио Фернандеса из московского клуба.



«Станет ли серьёзной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.



Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».