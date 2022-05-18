Несколько фанатов «Айнтрахта» были задержаны за нападение на болельщиков «Рейнджерс»

Национальная полиция Испании задержала пятерых фанатов франкфуртского «Айнтрахта» за массовые беспорядки и нападение на фанатов шотландского «Рейнджерс» из Глазго накануне финального матча Лиги Европы. Об этом сообщает Marca.

Массовые беспорядки произошли в понедельник, 16 мая, перед кафедральным собором Севильи. По информации испанской полиции, группа болельщиков «Айнтрахта» напала на поклонников «Рейнджерс». Полицейские сообщили, что группа нападавших насчитывала примерно 200 человек.

Отмечается, что в ходе столкновения с полицией болельщики немецкого клуба бросали в представителей правопорядка стекло, столы и запускали сигнальные ракеты.

По данным источника, в результате инцидента пострадал один болельщик шотландского клуба, получивший ушиб головы.

Финальный матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 18 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.