Бенитес объяснил, почему нельзя сравнивать его «Ливерпуль» с командой Клоппа

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес объяснил, почему нельзя сравнивать его команду и «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.
«Нельзя сравнивать мой «Ливерпуль» и команду Клоппа, потому что здесь важен контекст. У меня был бюджет в € 20 млн, 20! Скажите, кого «Ливерпуль» сейчас может приобрести за € 20 млн? Никого. Они подписывают футболистов за € 40 млн для скамейки запасных.
Это отличная команда, в которой есть интенсивность, ритм и тренер, подталкивающий игроков и требующий от них многого. Он может это делать, потому что имеет в своём распоряжении больших профессионалов. Если у вас нет футболистов такого уровня, подобного результата не добиться», — приводит слова Бенитеса AS.
Напомним, Бенитес руководил «Ливерпулем» с 2004 по 2010 год.
- 18 мая 2022
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