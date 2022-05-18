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Агент Языджи: останется ли Юсуф в ЦСКА? Ждём официальных новостей от клуба

Агент Языджи: останется ли Юсуф в ЦСКА? Ждём официальных новостей от клуба
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Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

«Останется ли Языджи в ЦСКА на следующий сезон? Сейчас мы ожидаем официальных новостей от клуба», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона в зимнее трансферное окно. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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