Игрок «Блэкпула» извинился за гомофобные посты в соцсетях после каминг-аута одноклубника

Защитник «Блэкпул» Марвин Экпитета принёс извинения за гомофобные комментарии, которые оставлял в соцсетях в 2012 и 2013 годах. Напомним, 16 мая хавбек «Блэкпула» Джейк Дэниелс совершил каминг-аут.



«Я хочу от всей души извиниться за оскорбительные и совершенно неуместные выражения, которые я использовал. За годы карьеры мне посчастливилось работать с широким кругом самых разных людей. За это время я развивался и рос как личность.



Я горжусь Джейком и всеми, кто работает в «Блэкпуле», потому что это позитивный момент для футбола в целом. Мне стыдно за комментарии, которые я оставлял почти десять лет назад, когда мне было 17. Они никоим образом не отражают ценностей, которых я придерживаюсь сейчас, или убеждений, которые у меня есть как у человека и как у партнёра по команде.



Футбол должен быть местом, где каждый может свободно быть верным себе. Я расстроен, что комментарии, которые я делал ранее, говорят об обратном. Я беру на себя полную ответственность за эти посты. Мне очень жаль», — написал Экпитета на своей странице в соцсетях.