Друг Языджи: Юсуф хотел остаться в Москве, но, думаю, ЦСКА не выкупил его у «Лилля»

Кемал Эврен Демирджи, друг полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, поделился мнением о будущем футболиста в московском клубе.



«Единственное, что я знаю — Юсуф любил свою команду и Москву. Хотел остаться. Правда, не знаю, что решил клуб. Я думал, что ЦСКА воспользуется своим правом выкупить его у «Лилля», но, думаю, они этого не сделали», — сказал Кемал Эврен Демирджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ЦСКА в зимнее трансферное окно арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.



Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».