Шакири — самый высокооплачиваемый игрок в МЛС. Он забил 2 гола за «Чикаго Файр» в 9 матчах

Швейцарский футболист американского клуба «Чикаго Файр» Шердан Шакири стал самым высокооплачиваемым игроком сезона в МЛС. Об этом на своём официальном сайте сообщает пресс-служба лиги.
Шакири присоединился к «Чикаго Файр» в зимнее трансферное окно этого сезона, перейдя из «Лиона» за € 7,5 млн.
По данным источника, базовая зарплата Шакири составила $ 7,35 млн (€ 7,5 млн), а к концу сезона она может вырасти до $ 8,15 млн (€ 8,3 млн). 30-летний игрок превзошёл предыдущий рекорд турнира по зарплате, который удерживал Златан Ибрагимович, заработавший в общей сложности $ 7,2 млн (€ 7,5 млн) по итогам сезона МЛС 2019 года.
Швейцарский игрок провёл за «Чикаго Файр» девять матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.
Отметим, что в топ-5 игроков лиги по зарплатам в МЛС входит лишь один игрок, который находится в топе рейтинга бомбардиров этого сезона. Этим футболистом является Гонсало Игуаин из «Интер Майами», зарплата которого составляет $ 5,7 млн (€ 6 млн) и является 3-й по величине в МЛС.
Также в топ-5 рейтинга МЛС по зарплате входит Хавьер Эрнандес из «Лос-Анджелес Гэлакси», который зарабатывает $ 6 млн (€ 6,3 млн).
- 18 мая 2022
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