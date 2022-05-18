Масалитин — о Языджи в ЦСКА: начал за здравие, а закончил за упокой — он не помощник

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о выступлениях полузащитника Юсуфа Языджи за московскую команду.

«Начал он за здравие, а закончил за упокой. Когда он в последний раз играл? Он не помощник был. Начало было суперское, вопросов нет. А потом он просто начал ходить пешком. Его травма? А кому эта травма нужна была?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ЦСКА в зимнее трансферное окно арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.



Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».