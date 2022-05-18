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Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера «Пармы»

Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера «Пармы»
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Итальянская «Парма» уволила главного тренера команды Джузеппе Якини из-за неудовлетворительных результатов команды в Серии В. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 58-летнего специалиста с клубом был рассчитан до лета 2023 года.

Команда, за которую выступает Джанлуиджи Буффон, завершила сезон-2021/2022 на 12-й строчке турнирной таблицы Серии В. «Парма» в нынешнем сезоне одержала 11 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений в 38 турах итальянской Серии В.

Ранее ходили слухи, что новым главным тренером «Пармы» может стать бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро.

Об основных кандидатах на смену Джузеппе Якини на посту главного тренера итальянского клуба в официальном заявлении не сообщалось.

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