Футболист «Ахмата» Себаи подписал контракт с израильским клубом
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент Сенан Себаи подписал контракт с израильским клубом. Ивуарийский футболист ушел из «Ахмата» на правах свободного агента.
«Да, Себаи покидает «Ахмат», мы нашли ему клуб. Он подписал контракт с клубом из Израиля. Пока не могу назвать данную команду, но это клуб из топ-6 израильского чемпионата. Жаль, что в «Ахмате» ему предоставляли мало игрового времени.
Конечно, у каждого тренера свое видение, но Себаи забил свои три гола и сделал одну результативную передачу, а ведь он практически не играл. Теперь посмотрим на него в новой команде, где у него будет побольше игровой практики», — цитирует Селюка «РБ-Спорт».
В этом сезоне Себаи забил 3 мяча в 15 матчах за «Ахмат».
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