Фанаты «Сампдории» устроили шуточный марш-прощание с «Дженоа», который вылетел в Серию В

После вылета «Дженоа» из Серии А, который случился по итогам матчей 37-го тура чемпионата, болельщики «Сампдории» пошутили над своими принципиальными соперниками по генуэзскому дерби. Фанаты «Сампдории» провели шуточный марш-прощание с другой командой из Генуи.

Таким своеобразным способом поклонники «Сампдории» проводили своего заклятого соперника во второй по силе дивизион итальянского футбола.

«Дженоа» до сезона-2021/2022 не покидал Серию А на протяжении 15 чемпионатов. В нынешнем сезоне командой руководили сразу три специалиста. Начинал «Дженоа» под руководством Давиде Баллардини. Ему на смену пришёл бывший игрок сборной Украины Андрей Шевченко. Команда заканчивала чемпионат под руководством немецкого специалиста Александра Блессина.

«Сампдория» в 37-м туре Серии А разгромила дома «Фиорентину» (4:1), и набрав 36 очков, располагается на 15-м месте в турнирной таблице.