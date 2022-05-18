Нкунку — о будущем: вижу себя в «РБ Лейпциг», мои мысли только об этом клубе

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку рассказал о планах на будущее.



«Я вижу себя в «РБ Лейпциг», когда начнётся предсезонная подготовка. Таково моё ощущение на данный момент. Может ли чемпионат мира стать причиной того, что я останусь в клубе? Конечно, я приму этот аргумент во внимание. Сейчас мои мысли только о «РБ Лейпциг», — приводит слова Нкунку L'Equipe.



Ранее стало известно, что в услугах Нкунку заинтересованы такие клубы, как «Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».



Действующий контракт Нкунку с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний полузащитник выходил на поле в 34 матчах, забив в них 20 голов и отдав 15 результативных передач.

Новость по теме Нкунку — второй французский игрок после Рибери, ставший лучшим игроком сезона в Бундеслиге