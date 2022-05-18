Форвард «Барселоны» Тринкан близок к переходу в «Спортинг»

Нападающий «Барселоны» Франсиску Тринкан, выступающий на правах аренды за английский «Вулверхэмптон», близок к переходу в «Спортинг», сообщает Record.



По информации источника, английский клуб не станет выкупать контракт 22-летнего футболиста у «Барселоны» за € 30 млн, поэтому будущее игрока ещё не определено. Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим уже связался с Тринканом и сообщил о желании видеть игрока в своей команде. Тринкан выразил готовность перейти в португальский клуб, так как уже работал со специалистом в «Браге».



В нынешнем сезоне Тринкан принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С 2020 года форвард вызывается в сборную Португалии.

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