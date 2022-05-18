Монтассар Тальби обратился к болельщикам «Рубина» перед игрой с «Уфой»
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Защитник «Рубина» Монтассар Тальби обратился к болельщикам перед игрой 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Дорогие фанаты! В эту субботу нам предстоит важнейший матч против «Уфы», в котором мы будем сражаться за право остаться в Российской Премьер-Лиге. Ключевым фактором на этой игре может стать ваша поддержка. Дорогие болельщики, в этот вечер на арене будет важен каждый фанат! Приходите на игру, вместе мы победим», — цитирует Монтассара Тальби пресс-служба «Рубина».
Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.
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