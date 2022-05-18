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Президент «Наполи» подтвердил, что клуб выкупил у «Фулхэма» права на Замбо Ангисса

Президент «Наполи» подтвердил, что клуб выкупил у «Фулхэма» права на Замбо Ангисса
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб активировал опцию выкупа полузащитника Андре Замбо Ангисса у лондонского «Фулхэма».

«Андре Замбо Ангисса остаётся в «Наполи». Если бы мне каждый раз приходилось рассказывать то, что и так понятно, я был бы похож на попугая», — приводит слова Де Лаурентиса Fichajes.

Сообщается, что «Наполи» заплатил «Фулхэму» за камерунского полузащитника € 15 млн.

Андре Замбо Ангисса перешёл в «Фулхэм» из французского «Марселя» в 2018 году. Полузащитник уходил в аренду в испанский «Вильярреал» из английского клуба. Перед началом этого сезона Замбо Ангисса отправился в Неаполь на правах аренды. Он провёл за «Наполи» 32 матча во всех турнирах и смог стать твёрдым игроком основного состава.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость камерунского полузащитника в € 30 млн.

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